В Саранске разыскивается молодой человек, подозреваемый в краже спортивных брюк

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в краже спортивных брюк.

Днем 21 октября неизвестный молодой человек, находясь в торгово-развлекательном центре, расположенном по адресу – улица Волгоградская, похитил из одного из магазинов мужские спортивные брюки.

Предполагаемый преступник был одет в темно-зеленую болоньевую куртку, коричневую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемом молодом человеке, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-917-998-6027,8-999-778-2435, 29-77-60 или 02.

Источник: 13.мвд.рф