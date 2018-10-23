В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека.

ДТП произошло вечером 22 октября на 3-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, проявив невнимательность, врезался в грузовик марки КамАЗ, который двигался впереди.

Водитель легковушки и его пассажир были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф