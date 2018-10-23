В Саранске сотрудники банка обнаружили фальшивую денежную купюру

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая банкнота номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года была обнаружена сотрудниками одного из банков города во время пересчета выручки, поступившей из магазина, специализирующегося на продаже алкогольных напитков и табачной продукции.

Выяснилось, что поддельную денежную купюру предоставил житель Саранска, который получил данную банкноту от своего знакомого в качестве долга. Было установлено, что знакомый упомянутого мужчины получил купюру за лом, сданный в пункт приема металлолома.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф