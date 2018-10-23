В Рузаевке легковушка врезалась в ограждение моста

В Рузаевке легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение моста.

ДТП произошло вечером 22 октября недалеко от дома №2Б, расположенного по адресу – улица Строительная. Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21102 потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение моста.

Водитель легковушки был госпитализирован ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель легковушки не смог справиться с управлением.

Источник: гибдд.рф