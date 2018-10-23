В Мордовии прошла операция «Дача»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Дача».

Указанная операция проводилась в период с 29 апреля по 1 октября нынешнего года. В рамках рассматриваемого мероприятия стражи порядка провели более 150 рейдов. Было выявлено 120 административных правонарушений и раскрыто 9 преступлений.

В Рузаевском районе стражи порядка задержали безработного местного жителя, подозреваемого в краже металлического сарая. За кражу металла с дачных участков были задержаны двое ранее судимых жителей Саранска. Житель Лямбирского района был задержан по подозрению в краже металлического бака.

Кроме того, полицейские задержали трех жителей Саранска, намеревавшихся похитить металлические трубы. Также на территории дачного массива, расположенного возле населенного пункта Новомихайловский, сотрудниками ДПС была остановлена машина под управлением жителя Ульяновской области, в кузове которой были обнаружены три металлических бака, похищенных с дачных участков.

Источник: 13.мвд.рф