Житель Рузаевки подозревается в краже профнастила

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже профнастила.

Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции ОМВД по Рузаевскому муниципальному району задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже пяти листов профнастила с забора, который принадлежит администрации Рузаевского сельского поселения. Похищенное имущество было изъято.

Известно, что на счету подозреваемого есть судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф