Жительница Мордовии лишилась крупной денежной суммы из-за экстрасенсов

В Чамзинском районе 68-летняя пенсионерка стала жертвой неизвестных мошенников, представившихся экстрасенсами.

В марте нынешнего года 68-летняя гражданка увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи. Женщина позвонила по телефонному номеру, указанному в видеоролике. Якобы сотрудник института парапсихологии, выслушав жалобы пенсионерки, сообщил ей, что её проблемы будут решены в несколько этапов. Первые сеансы были бесплатными, но со временем женщина стала оплачивать услуги экстрасенсов, перечисляя деньги на банковские счета и электронные кошелька. Представители так называемого института парапсихологии попросили пенсионерку не рассказывать о сеансах своим родным и близким, поскольку распространение подобной информации может негативно повлиять на результат их магической работы.

Когда у женщины закончились деньги, экстрасенсы перестали оказывать ей помощь.

В общей сложности старушка потратила на сеансы, которые никакой пользы не принесли, 1,47 млн рублей.

Источник: 13.мвд.рф