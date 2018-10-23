Арбитражный суд Мордовии признал недействительным дополнительное соглашение к контракту

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту.

В октябре прошлого года администрация Чекашево-Полянского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Мордовии без проведения торгов, что является нарушением действующего законодательства, заключила с ООО «Параллель» контракт, предусматривающий выполнение работ по ремонту автодороги по улице Кооперативная. Исполнитель должен был завершить указанные работы до 14 ноября минувшего года, но не сделал это, по причине чего стороны оспоренным дополнительным соглашением продлили срок действия упомянутого контракта до 31 июля 2018 года.

Администрация сельского поселения при заключении оспоренного соглашения вопреки собственным имущественным интересам исключила право заказчика на взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ для муниципальных нужд.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора региона о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту.

Источник: prokrm.ru