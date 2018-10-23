Состоялось открытое первенство городского округа Саранск по боксу среди юношей

В Саранске прошло открытое первенство городского округа среди юношей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Олега Маскаева стал местом проведения указанных соревнований. Участниками данных состязаний стали юноши возрастом от 14 до 15 лет.

Победу в своих весовых категориях одержали Кудашкин Игорь (Саранск), Мустайкин Даниил (Саранск), Репашов Виктор (З убова Поляна), Меркушкин Никита (Саранск), Брындин Владимир (Саранск), Губанов Илья (Ковылкино), Павкин Денис (Ковылкино), Капасов Виталий (Ковылкино), Жаркин Вадим (Ковылкино), Степанюк Вячеслав (Саранск), Овчинников Артем (Саранск), Шукшин Игорь (Ковылкино), Судаков Игорь (Ковылкино) и Николаев Алексей (Ковылкино).

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru