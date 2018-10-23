Житель Мордовии, задушивший отца, пойдет под суд

В Ковылкинском районе предстанет перед судом 31-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего отца.

Днем 4 сентября нынешнего года 31-летний гражданин по причине личной неприязни поссорился со своим 58-летним отцом. В процессе выяснения отношений обвиняемый стал душить оппонента. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе проведения судебной психиатрической экспертизы было установлено, что психическое состояние обвиняемого не позволяет ему контролировать свои действия и осознавать их последствия.

Материалы уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины в данный момент находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru