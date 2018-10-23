В Саранске был реализован первый этап образовательного проекта «Школа волонтера»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов совместно с городской администрацией реализовали первый этап образовательного проекта под названием «Школа волонтера».

19 октября на базе ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» прошла церемония награждения участников указанного образовательного проекта.

На протяжении пяти дней студенты учебных заведения среднего и высшего профильного образования прошли специальный курс по подготовке лекторов по профилактике наркомании в образовательной среде.

Волонтеры, которые успешно прошли обучение, получили сертификат, позволяющий проводить профилактические антинаркотические мероприятия среди молодежи.

В ноябре будет реализован второй этап образовательного проекта, в рамках которого волонтеры в присутствии экспертной комиссии проведут лекции, семинары и классные часы.

Источник: 13.мвд.рф