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В Саранске прошли соревнования по настольному теннису

В Саранске прошли соревнования по настольному теннису

В районах Саранска прошли соревнования по настольному теннису.

В Ленинском районе Саранска победу одержала команда МОУ «Гимназия № 23». Второе место заняли представители МОУ «СОШ № 24».Третье место досталось команде «Центр одаренных детей».

В Октябрьском районе первое место заняли представители МОО «СОШ № 30». Второе место завоевала команда МОО «Лицей № 7». Третье место заняли представители МОО «СОШ № 11».

В Пролетарском районе победа досталась команде МОУ «СОШ № 38». Второе место заняли представители МОУ «Лицей № 31». Третье место досталось команде МОУ «СОШ № 27».

По информации пресс-службы городской администрации.

 


Источник: adm-saransk.ru