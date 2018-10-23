В Саранске прошли соревнования по настольному теннису

В районах Саранска прошли соревнования по настольному теннису.
В Ленинском районе Саранска победу одержала команда МОУ «Гимназия № 23». Второе место заняли представители МОУ «СОШ № 24».Третье место досталось команде «Центр одаренных детей».
В Октябрьском районе первое место заняли представители МОО «СОШ № 30». Второе место завоевала команда МОО «Лицей № 7». Третье место заняли представители МОО «СОШ № 11».
В Пролетарском районе победа досталась команде МОУ «СОШ № 38». Второе место заняли представители МОУ «Лицей № 31». Третье место досталось команде МОУ «СОШ № 27».
По информации пресс-службы городской администрации.
Источник: adm-saransk.ru