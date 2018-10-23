В Мордовии представители ФСИН приняли участие в празднике урожая

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии было проведено культурно-массовое мероприятие под названием «Дары осени».

В указанном мероприятии приняли участие все отделы и службы учреждений. Работы были представлены в нескольких номинациях, среди которых «Осенний букет», «Осеннее блюдо» и «Осенняя композиция».

Члены жюри, в состав которого вошли ветераны УФСИН РФ по Мордовии, оценивали работы по виду и вкусу.

После завершения праздника для ветеранов учреждений были организованы праздничные концерты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su