Мордовские спортсмены завоевали медали Кубка Европы по дзюдо

Спортсмены из Мордовии успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо.

Кубок Европы среди мужчин и женщин по дзюдо в период 20 по 22 октября проходил в испанском городе Малага. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из нескольких десятков стран. В составе сборной России выступали воспитанники ГБУ РМ «СШОР по дзюдо» Маргиев Ибрагим и Джиоев Аслан.

Маргиев Ибрагим одержал победу в весовой категории до 100 кг. Мордовский спортсмен досрочно одолел всех соперников. Джиоев Аслан смог занять третье место в весовой категории +100 кг.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru