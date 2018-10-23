Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мордовские спортсмены завоевали медали Кубка Европы по дзюдо

Мордовские спортсмены завоевали медали Кубка Европы по дзюдо

Спортсмены из Мордовии успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо.

Кубок Европы среди мужчин и женщин по дзюдо в период  20 по 22 октября проходил в испанском городе Малага. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из нескольких десятков стран. В составе сборной России выступали воспитанники ГБУ РМ «СШОР по дзюдо» Маргиев Ибрагим и Джиоев Аслан.

Маргиев Ибрагим одержал победу в весовой категории до 100 кг. Мордовский спортсмен досрочно одолел всех соперников. Джиоев Аслан смог занять третье место в весовой категории +100 кг.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.


Источник: e-mordovia.ru