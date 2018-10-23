В колониях Мордовии прошла «Неделя молитвы»

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошла «Неделя молитвы».

Священнослужители вместе с осужденными возносили особые прошения о сохранении добрых отношений в своих семьях. Также заключенные молились о здравии своих родных и близких.

Кроме того, осужденные смогли исповедаться и причаститься.

Председатель отдела по тюремному служению Краснослободской епархии, иерей Александр Левин свершил литургии в исправительных колониях №№1 и 12 в сослужении священнослужителей, закрепленных за этими учреждениями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su