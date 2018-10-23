В Дубенках опрокинулся автомобиль

В Дубенках произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадал человек.

Утром 23 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Аэропортной произошло ДТП. Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС обнаружили, что опрокинулся автомобиль марки ВАЗ. Опрокидывание транспортного средства произошло из-за того, что водитель не смог справиться с управлением.

В результате данного ДТП пострадал один человек.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции выяснят, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru