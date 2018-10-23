19-летний житель Кадошкинского района понесет ответственность за ложный донос

В Кадошкинском районе в отношении 19-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.

19-летний житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем своего скутера. Нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС. В итоге транспортное средство было поставлено на штрафстоянку, а в отношении парня был составлен административный протокол.

Молодой человек решил не сообщать о своей пьяной поездке родителям. Парень объяснил отсутствие транспортного средства возможным угоном. Родители молодого человека потребовали от него написать соответствующее заявление в полицию.

Стражи порядка в кратчайшие сроки изобличили парня.

Источник: 13.мвд.рф