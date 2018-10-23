В Саранске прошел очередной этап Кубка Мордовии по беговелам

В Саранске прошел шестой этап Кубка Мордовии по беговелам.

Указанные соревнования прошли на минувших выходных в спортивном комплексе «Мордовия». Организаторами состязаний стали ГБУ РМ «КСШОР» и АУ РМ «СК «Мордовия». В соревнованиях приняли участие более 70 детей возрастом от 2 до 6 лет из Саранска, Рузаевки, Чамзинкого района и Тольятти.

В личном зачете победу одержали Марсэль Базеев, Дарина Кузнецова, Артем Прокудин, Эмилия Латышева, Кирилл Селякин, Дарья Дудкина, Роман Бикеев, Алена Мучкина , Лиза Ширчкова и Александр Мурадов.

В командном первенстве первое место завоевали команды детских садов № 89 и № 66, второе место разделили между собой представители детсадов № 97 и № 101, третье место досталось сборной детского сада № 79.

Источник: e-mordovia.ru