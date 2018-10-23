В Ардатове оштрафовали мужчину, продававшего рыбу

В Ардатове был оштрафован мужчина, который продавал свежую рыбу без необходимой сопроводительной документации.

В ходе проведения проверки на рынке города Ардатов сотрудники Россельхознадзора установили, что местный житель продает карпов без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали надлежащий уровень качества товара.

В отношении продавца была избрана мера административного наказания в виде штрафа.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают жителям Мордовии о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить вред жизни и здоровью.

Источник: ursn-rm.ru