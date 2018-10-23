Путешествие в Доминикану

Широкие белоснежные пляжи, бирюзовые волны, пятизвездочные отели – Доминикана это чудесный выбор для любителей пляжного отдыха. Тропические фрукты, буйная растительность, архитектура старых городов – здесь есть чем удивить каждого туриста. Доминикана принадлежит к странам карибского бассейна, а значит лето здесь не заканчивается никогда и отдыхать можно в любое время года. Из европейской части Украины путь предстоит неблизкий, поэтому лучше приобрести билеты в Доминикану на прямой рейс из Киева в Доминикану от компании МАУ - и вас ожидает путешествие на комфортабельном воздушном лайнере Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания.

Рейсы отправляются по понедельникам и четвергам и прибывают в аэропорт города Ла-Романа «Каса-де-Кампо». Лучшее время для отдыха - период с декабря по апрель, в это время года здесь не слишком жарко и не так много дождей, как летом и в сентябре, а температура воды комфортная для купания. Валютой является доминиканский песо.

Открывший эту страну для европейцев Христофор Колумб счел ее раем на земле. Помимо прекрасных пляжей и лазурной воды, в Доминикане есть богатое архитектурное и культурное наследие. Санто-Доминго - один из первых европейских городов Доминиканы, с 1990 года он относится к числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом городе сохранился дом сына Колумба, здесь можно посетить Военный форт (одна из первых колониальных построек в городе) и Кафедральный Собор Святой Марии.

В этой стране находится единственная в карибском бассейне канатная дорога, протяженностью 15 км, она ведет на вершину горы Исабель-де-Торес, на которой установлена копия бразильской статуи Христа Спасителя. Уникальная достопримечательность города Ла-Романа город художников Альтос-де-Чавон, воссозданный в виде средневековой деревни, здесь можно найти табачные, ювелирные и сувенирные магазины и купить себе настоящую аутентичную сигару. Доминикана известна большим количеством дайвинг центров, здесь очень много красивых коралловых лагун богатых разнообразной морской фауной.