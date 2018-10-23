В Рузаевке сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный автомобилист

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста.

Недавно сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в вечернее время суток получили от бдительного горожанина сообщение о том, что на одной из улиц Рузаевки был замечен пьяный мужчина, который направлялся к автомобилю марки «Форд-Фокус».

Указанное транспортное средство было обнаружено сотрудниками Росгвардии на улице Маяковского. За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам ДПС.

Источник: rosgvard.ru