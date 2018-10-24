Депутат предстанет перед судом за незаконно срубленные три березы

Депутат одного из сельских поселений Мордовии предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере.

Ковылкинский межрайоннный отдел СУ СК России по РМ завершил расследование уголовного дела и установил следующее.

В июле 2018-го обвиняемый без заключения договора купли-продажи срубил три березы, причинив ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ в размере 58 тысяч рублей.

Причем обратившись с заявлением о выделении лесных насаждений для собственных нужд, обвиняемый заплатил бы всего 600 рублей за такую заготовку.

Уголовное дело направлено в суд.