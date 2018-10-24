В Дубенском районе мужчина умер за рулем своего автомобиля

В Дубенском районе у водителя легкового автомобиля во время движения остановилось сердце.

Инцидент произошел утром 23 октября на 24-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Дубенки. По предварительной информации, у водителя легкового автомобиля марки ВАЗ-21053 в определенный момент движения остановилось сердце. После этого транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист скончался на месте происшествия. Труп гражданина был направлен в морг. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе проведения специальной медицинской экспертизы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

Источник: гибдд.рф