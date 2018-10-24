В Рузаевке четыре подростка подозреваются в краже велосипедов

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подростков, которые подозреваются в краже велосипедов.

Представителями правоохранительных органов было установлено, что двое несовершеннолетних парней, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта, проникли в один из подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу – улица Юрасова, и похитили оттуда два велосипеда.

Подростки рассказали о своих преступных деяниях, которые не оказались для них трудоемкими, двумя своим приятелям. Товарищи юных похитителей, вдохновившись криминальной деятельностью друзей, также украли два двухколесных транспортных средства, действуя по аналогичному алгоритму.

Похищенные велосипеды были изъяты и возвращены законным владельцам.

Источник: 13.мвд.рф