В Темникове в результате ДТП пострадали два человека

В Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло днем 23 октября по адресу – улица Гагарина. По предварительным данным, гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21043, проявив невнимательность, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, что в итоге спровоцировало столкновение с автомобилем марки «Нива».

Предполагаемый виновник аварии и его пассажирка доставлялись в Темниковскую ЦРБ. После медицинского осмотра пострадавшие были отпущены домой.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф