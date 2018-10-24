Работница одного из магазинов Саранска продала пиво 17-летнему парню

В Саранске был зафиксирован факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему гражданину.
19 октября нынешнего года 36-летняя работница продуктового магазина, расположенного на территории Ленинского района Саранска, продала пиво 17-летнему парню, предварительно не поинтересовавшись возрастом покупателя и не попросив его предъявить какие-либо документы.
В июне нынешнего года указанная продавщица уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту продажи пива несовершеннолетнему парню.
Источник: 13.мвд.рф