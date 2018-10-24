Саранские полицейские задержали двух парней, подозреваемых в угоне автомобилей

В Саранске сотрудники полиции задержали двух парней, которые подозреваются в угоне двух автомобилей.

16 октября сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что со двора дома, расположенного по адресу – улица Анны Лусс, неизвестными лицами был угнан автомобиль марки ВАЗ, принадлежащий 44-летнему мужчине.

Спустя некоторое время транспортное средство было обнаружено на одной из платных автостоянок города.

По подозрению в угоне автомобиля полицейские задержали двух жителей Саранска 2000 и 2001 годов рождения. Парни признали свою вину и сообщили, что похитили машину, дабы добраться до знакомых. Также выяснилось, что в центре Саранска угонщики попали в ДТП. Парень, находившийся за рулем автомобиля, потерял контроль над управлением, по причине чего машина вылетела за пределы проезжей части.

Кроме того, сотрудниками полиции было установлено, что за несколько дней до угона ВАЗа подозреваемые похитили автомобиль марки ГАЗ. Данное транспортное средство парни оставили во дворе дома, который расположен по адресу – проспект Ленина.

Источник: 13.мвд.рф