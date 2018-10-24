В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Пролетарском районе Саранска женщина попала под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 23 октября недалеко от дома №14, расположенного по адресу – улица Победы. Водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска. В данный момент какая-либо информация о состоянии женщины отсутствует.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту наезда легкового автомобиля на женщину.

Источник: гибдд.рф