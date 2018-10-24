Жителя Торбеевского района осудили за смертельное избиение

В Торбеевском районе был осужден 38-летний местный житель, который до смерти избил мужчину.

22 февраля нынешнего года 38-летний житель села Жуково пришел домой к своему 42-летнему знакомому. Между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил своего оппонента, повредив жизненно важные органы.

Осужденный, осознав, что нанесенные им телесные повреждения представляют собой угрозу для жизни и здоровья пострадавшего, попросил последнего не рассказывать никому об избиении, пообещав оказать необходимую помощь. Спустя некоторое время 42-летний участник конфликта скончался.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф