В Ковылкинском районе были зафиксированы нарушения правил содержания домашних животных

В Ковылкинском районе сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факты нарушения правил содержания домашних животных и птиц в личном подсобном хозяйстве.

Указанные нарушения были зафиксированы сотрудниками Россельхознадзора в ходе проведения проверки на территории частного подворья, расположенного в селе Кочелаево.

После завершения проверочных мероприятий в отношении владельца упомянутого подворья была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 500 рублей.

Кроме того, хозяину подворья было выдано предписание с указанием сроков устранения нарушений.

Источник: ursn-rm.ru