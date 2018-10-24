Жителя Саранска осудили за ложный донос

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Саранска, обратившегося в полицию с заведомо ложным доносом.

В ночь на 7 августа нынешнего года в селе Зыково 22-летний житель Саранска, находясь за рулем своего автомобиля марки «Хендай», совершил ДТП. Испугавшись ответственности за указанный инцидент, парень уехал с места происшествия. Чтобы обеспечить себе алиби, молодой человек оставил машину возле школы, расположенной на территории села Зыково, ушел домой, а на следующий день обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему транспортного средства.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки изобличили парня.

Решением суда в отношении парня была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Источник: 13.мвд.рф