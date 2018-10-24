В Рузаевском районе продавалась колбаса неизвестного происхождения

В одном из магазинов Рузаевского района продавалась колбаса неизвестного происхождения.

В ходе проведения проверки в одном из магазинов Рузаевского района, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа колбасы без ветеринарной сопроводительной документации, которая бы подтверждала надлежащий уровень качества товара. Также были зафиксированы нарушения правил хранения продукции свиноводства.

Владелец указанного магазина был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, хозяину торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушений.

Источник: ursn-rm.ru