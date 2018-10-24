В Саранске легковушка врезалась в кроссовер

На одном из перекрестков Саранска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 24 октября на улице Республиканской. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2110 при пересечении перекрестка врезался в боковую часть кроссовера марки «Киа».

Очевидцы ДТП сообщают об одном пострадавшем.

Легковушка получила серьезные повреждения.

Точная причина аварии в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Андрей Щадов.

Источник: vk.com/saransk_photo