В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

На улице Волгоградской сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, который очень сильно нервничал и постоянно озирался по сторонам. Правоохранители подошли к данному гражданину. У мужчины была нарушена речь и координация движений. Кроме того, у гражданина были расширены зрачки.

На место инцидента прибыли полицейские. В ходе личного досмотра мужчины стражи порядка обнаружили и конфисковали полимерный пакет с синтетическими наркотиками.

В отношении подозреваемого, которым оказался 29-летний житель Лямбирского района, было возбуждено уголовное дело.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia