Две жительницы Саранска стали жертвами телефонных мошенников

В Саранске две местные жительницы были ограблены неизвестными телефонными мошенниками.

Недавно 56-летняя жительница Саранска получила смс-сообщение, содержащее информацию о неполадках в работе банка и необходимости связаться с представителями финансовой организации, дабы предотвратить исчезновение денежных средств со счета. Женщина позвонила по указанному в смс-сообщении номеру. Незнакомец, представившийся работником банка, попросил женщину сообщить реквизиты банковской карты. Горожанка выполнила данную просьбу, а затем обнаружила, что с её счета исчезла денежная сумма в размере более 30 тыс. рублей.

Аналогичным способом мошенники ограбили 60-летнюю жительницу Саранска. Женщина лишилась более 24 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф