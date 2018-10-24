Спортсмены из Мордовии успешно выступили на первенстве по легкоатлетическому кроссу

Мордовские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по легкоатлетическому кроссу.

На минувших выходных в Оренбурге прошли чемпионат и первенство России по легкоатлетическому кроссу. Участниками данных соревнования стали более 300 спортсменов. Мордовию представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР им. П. Г. Болотникова».

Представитель Мордовии Максим Маркин занял второе место на дистанции 6 км среди юниоров возрастом до 20 лет. Мордовская спортсменка Елена Сергеева смогла завоевать третье место на дистанции 3 км среди юниорок возрастом до 20 лет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru