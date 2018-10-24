В Мордовии оштрафовали двух продавцов мёда

В Мордовии были оштрафованы две местных жителей, которые продавали мёд без ветеринарных сопроводительных документов.

Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что в начале октября 2018 года жительница Большеигнатовского района и житель Ичалковского района продавали мёд без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара и содержали информацию об источнике его происхождения.

В отношении указанных жителей Мордовии была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить вред здоровью человека.

Источник: ursn-rm.ru