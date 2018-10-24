В Саранске водитель легкового автомобиля устроил ДТП

В Саранске по вине водителя легкового автомобиля произошло ДТП.

Указанный инцидент произошел 24 октября, около 12:15 по адресу – улица Ульянова. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Шкода», совершая левый поворот, врезался в другое транспортное средство.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Легковушка получила повреждения левого крыла и переднего бампера.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Андрей Костин.

Источник: vk.com/saransk_photo