Жительница Рузаевки подозревается в краже кошелька

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу, которая подозревается в краже кошелька.

23 октября в полицию с заявлением о краже обратилась 64-летняя жительница Рузаевки. Гражданка сообщила, что в одном из магазинов города она случайно оставила на столе для ручной клади пакет, внутри которого находился кошелек с деньгами. О пакете женщина вспомнила, подходя к своему дому.

Вернувшись в магазин, горожанка обнаружила, что из пакета был похищен кошелек.

По подозрению в совершении указанной кражи полицейские задержали ранее судимую 42-летнюю жительницу Рузаевки. Потратить чужие деньги женщина не успела.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф