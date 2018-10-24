В Ковылкино школьники посетили пожарно-спасательную часть

В Ковылкино ученики гимназии №1 посетили пожарно-спасательную часть №17.

Сотрудники МЧС провели экскурсию для школьников. Дети осмотрели предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, а также узнали об имеющихся в распоряжении части пожарных машинах. Кроме того, школьники получили возможность посидеть в кабине служебного автомобиля и примерить на себя боевую одежду.

Также дети смогли задать пожарным интересующие их вопросы.

Подобные мероприятия снижают риск возникновения происшествий из-за детских шалостей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru