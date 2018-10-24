«РМ Рейл» поставит более 1000 вагонов производителям цемента

Мордовская компания «РМ Рейл» заключила контракты на изготовление более 1000 вагонов-хопперов для перевозки цемента.

Указанные сделки для российского рынка обеспечиваются АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ВЭБ-лизинг». Также контракт был заключен с одним из крупнейших производителей цемента Казахстана. Поставки должны быть выполнены до сентября следующего года.

Заместитель генерального директора по сбыту «РМ Рейл» Андрей Куликов заявил, что инжиниринговый центр компании позволяет выпускать высококачественные вагоны в кратчайшие сроки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru