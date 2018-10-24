Жителя Мордовии оштрафовали за нарушение земельного законодательства

В Лямбирском районе был оштрафован мужчина, который не следил за своими земельными участками.

В ходе проведения внеплановой проверки в окрестностях села Лопатино указанного района сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что несколько земельных участков не используются по назначению, не обрабатываются и зарастают сорной растительностью.

В отношении собственника указанных земельных участков была избрана мера административного наказания в виде наложения штрафа.

Кроме того, владельцу заброшенных участков было выдано предписание об устранении выявленных сотрудниками Россельхознадзора нарушений.

Источник: ursn-rm.ru