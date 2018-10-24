TheatreHD в Саранске: 28 октября - спектакль Дэнни Бойла «Франкенштейн»

В Саранске продолжается показ лучших мировых постановок, которые можно увидеть на большом экране – в кинотеатре «Мадагаскар».

28 октября состоится премьера популярнейшего спектакля проекта с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Спектакль Дэнни Бойла «Франкенштейн» получил театральную премию Великобритании. Два знаменитых актера исполняют роли Виктора Франкенштейна и его Создания, причем во второй версии спектакля эти актеры «поменяются» амплуа. В первой версии «Франкенштейна», 28 октября, Камбербэтч сыграет Создание.

Спектакль идет на языке оригинала, с русскими субтитрами. Начало в 16:00. Продолжительность - 2 часа 3 минуты, без антракта.

Стоимость билета - 470 рублей.