Выбор качественной керамической плитки для дома

Большое разнообразие керамической плитки на сегодняшний день существует в продаже. С этим разнообразием легко и удобно можно ознакомиться на сайте vkplitka.ru. На любой цвет и вкус, с учетом различных помещений для её применения.

Сама же плитка выполняется из разных составов глины и покрывается защитным слоем керамики. Различные геометрические орнаменты и форма исполнения подойдут как для гостиных, так и для ванных комнат. Также керамическая плитка при правильном назначении выдерживает большое нагрузки и температурные режимы как минусовые таки плюсовые.

Основными параметрами при выборе будут считаться: место использования, цветовая гамма, износостойкость, форма и конечно же ценовая категория. Теперь рассмотрим эти пункты более детально.

Место назначения

Необходимо определиться с местом применения. Это будет ванная комната, кухня либо жилые комнаты. Производитель указывает на коробке параметры применения. Поэтому необходимо уделять внимание к факторам: коэффициент трения, степень стирания, толщина, твердость, устойчивость к применению химии. Конечно, на пол используют керамогранит, он более толсты и прочный материал и имеет высокую степень стирания. Как правило, на пол используют матовую плитку. Она удобна в использовании и при правильной укладке прослужит много лет. На стены можно использовать практически любые варианты - как матовую так и глянцевую.

Цветовая гамма

Все цвета должны гармонировать между собой. Если помещение небольших размеров, то необходимо использовать варианты которые будут визуально расширять его. Именно светлые тона будет придавать такой эффект. Также тщательно нужно продумать каких цветов будет мебель. Цветовая палитра имеет большое количество вариантов, а также вставок с рисунками и орнаментами, что бы выделить конкретные участки. Большое значение будет иметь фуга, которая заполнит швы между плитками.

Износостойкость

Этот пункт напрямую связан с качеством изготовления и ценой на выходе. Известные бренды делают на этом акцент и качественная плитка имеет большой срок службы, как на полу так и на стенах. Большой коэффициент прочности и нагрузкам. Поэтому следует учитывать, как часто будет обрабатывать поверхность химией и интенсивность использования.

Форма и цена

Именно форма плитки будет влиять на конечный результат всей картины. Огромное количество вариантов фрез и вставок будут предавать необычный вид и дополнять общую картину. Размеры плиток бывают от мозаики в 2-3 см и доходит до 1 метра. Поэтому стоит задумать, как лучше скомбинировать различные формы и варианты.

Перечислив все пункты мы получим окончательный вывод, что нам необходимо. Выбирать стоит качественную плитку, чтобы было долговечно, необычно и красиво. Главное - учитывать все пункты, и вы получите достойный вид в сочетании с адекватной ценой.