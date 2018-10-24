Зачем и где делать технический план квартиры

Техпаспорт квартиры или дома

Техпаспорт квартиры – это документ на жилплощадь, имеющий высокую важность и широкую сферу применения. С помощью техпаспорта подтверждается техническое состояние дома и отсутствие или наличие в нём перепланировок. Технический паспорт не является аналогом паспорта на недвижимость, поэтому многие путают его с паспортом на жильё и не думают, что он когда-то может понадобиться. Но именно этот документ позволит признать хозяина квартиры полноправным владельцем недвижимости,далее можно будет узнать, где выгоднее всего заказать паспорт.

Зачем нужен техпаспорт квартиры или дома?

Основными случаями, когда может потребоваться оформление технического плана на квартиру, являются следующие:

Приобретение новой квартиры в только что построенном доме, когда возникает потребность поставить квартиру на кадастровый учет.

Совершение в квартире перепланировки, требующей узаконивания, когда характеристики квартиры сильно меняются.

Исправление ошибок в документации на недвижимость

Оспаривание собственности квартиры в суде, когда недвижимость становится предметом судебного разбирательства.

В техническом паспорте также указывают информации об инвентаризационной стоимости жилья, с помощью которой можно рассчитать сумму налога на жилье, цену квартиры при получении ипотеки, при делении квартиры на доли в ходе разделения наследства.

Заказать документ вы можете в Бюро технической инвентаризации и кадастра. В область деятельности компании входят землеустроительные, геодезические и кадастровые работы в Москве и Московской области. Все виды работ проводятся при использовании современного высокоточного оборудования, быстро и предельно точно. Так что в компании вы сможете заказать технический план на квартиру, если вам требуется документ срочно – паспорт подготовят уже через 5 дней. Заказать документ в компании выгодно еще и потому, что здесь делают техплан на квартиру за фиксированную цену, вне зависимости от её площади, геометрической формы и других особенностей квартиры, в стоимость изготовления документа включены также и работы по его изготовлению, и транспортные расходы.