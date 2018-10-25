1 ноября в Саранске увеличится стоимость проезда на ряде маршрутов

По информации из администрации городского округа Саранск, на нескольких маршрутах общественного транспорта изменится стоимость проезда до 22 рублей.

Маршруты, которых коснется изменение стоимости проезда, следующие: №№19, 22, 24, 25, 35, 36, 38. Это маршруты, которые начинаются от ж/д вокзала и везут жителей в села Монастырское, Зыково, Макаровку, Куликовку, на Базу Плодовощ, к ж/д переезду 12-й км.

Перевозчик может устанавливать стоимость проезда самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ.

Стоимость проезда на указанных маршрутах была установлена перевозчиком после проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Саранске по нерегулируемым тарифам.

Источник: adm-saransk.ru