В Саранске иномарка сбила пенсионера на пешеходном переходе

В Саранске пенсионер попал под колеса иномарки на пешеходном переходе.
Указанный инцидент произошел утром 24 октября недалеко от дома №36, который расположен по адресу – улица Республиканская, в Октябрьском районе города. Гражданин, управлявший автомобилем марки «Опель-Астра», совершил наезд на пенсионера, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший был госпитализирован в РКБ №4. В данный момент нет никакой информации о состоянии пешехода.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда иномарки на пенсионера.
Источник: гибдд.рф