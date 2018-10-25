Житель Саранска из-за ревности сломал гражданской жене кость

31-летний житель Саранска подозревается в причинении вреда здоровью своей гражданской супруги.

Сотрудники правоохранительных органов было установлено, что недавно 31-летний житель Саранска, придя домой, обнаружил, что его гражданская супруга распивает алкогольные напитки в компании двух незнакомых ему мужчин. В порыве гнева, вызванного чувством ревности, горожанин устроил скандал. В процессе выяснения отношений мужчина ударил сожительницу кулаком в лицо, сломав ей скуловую кость.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф