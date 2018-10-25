В Саранске женщина упала в салоне автобуса

В Саранске женщина пострадала в результате падения в салоне пассажирского автобуса.

Происшествие произошло утром 24 октября на территории Октябрьского района города. Водитель пассажирского автобуса марки «Хендай», проезжая мимо дома №71, который расположен по адресу – улица Ульянова, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала одна из пассажирок.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за помощью в травмпункт.

В отношении водителя автобуса, допустившего падение пассажирки, был составлен административный протокол.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф