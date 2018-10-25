Саранские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении фонарного столба

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в повреждении фонарного столба.

19 октября 31-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо торгового центра, расположенного по адресу – улица Советская, В определенный момент мужчине показалось, что за ним следят. В целях самообороны мужчина переломил фонарный столб у основания, а также разбил сам фонарь.

В кратчайшие сроки гражданин, который ранее уже имел проблемы с законом, был задержан полицейскими.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме.

Источник: 13.мвд.рф